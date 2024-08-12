В Одессе не будет работать бювет: какой именно

В Одессе не будет работать один из бюветных комплексов. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 августа, бюветный комплекс в Старобазарном сквере в Одессе не будет работать. Там будут проводиться регламентные работы.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Возобновление работы бювета планируется уже со среды, 14 августа. Одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мер.

Сообщение Одесского горсовета. Фото: скриншот

Бюветы Одессы

Отметим, что завтра в городе будут функционировать 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

проспект Леси Украинки, 33;

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2;

Академическая, 11; ​​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.