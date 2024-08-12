В Одессе не будет работать бювет: какой именно

Поспешите набрать воды — бювет в Одессе не будет работать
12 августа 2024 18:31
В Одессе не будет работать один из бюветных комплексов. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 13 августа, бюветный комплекс в Старобазарном сквере в Одессе не будет работать. Там будут проводиться регламентные работы.
Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Возобновление работы бювета планируется уже со среды, 14 августа. Одесситы снова смогут пользоваться комплексом только после завершения необходимых мер.
Бюветы Одессы
Отметим, что завтра в городе будут функционировать 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- проспект Леси Украинки, 33;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 11;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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