Экспорт украинской продукции: показатели за 2024 год

Более 2 тысяч кораблей вышли из черноморских портов Украины за год
За последний год из черноморских портов Украины вышли 2 290 кораблей, перевозивших десятки тонн грузов. Основой экспорта стали зерновые культуры, — на судах зерно отправилось в более чем 40 стран мира.
Об этом в своей публикации на платформе X сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Показатели украинского экспорта
Порты Большой Одессы остаются единственными действующими в Украине и на данный момент за 2024 они обработали более 60 тонн грузов. Достижение таких показателей украинского экспорта стало возможным, несмотря на незаконное вторжение России. Однако страна-агрессорка продолжает угрожать морским путям Украины.
При всех вызовах Украина остается важным игроком на мировом рынке экспорта зерна и других товаров. Посол назвала это достижение "огромным", указывая на устойчивость Украины к российской агрессии.
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