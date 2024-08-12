Экспорт украинской продукции: показатели за 2024 год

Балкер SKYFALL загружался в портах Большой Одессы. Фото: marinetraffic

За последний год из черноморских портов Украины вышли 2 290 кораблей, перевозивших десятки тонн грузов. Основой экспорта стали зерновые культуры, — на судах зерно отправилось в более чем 40 стран мира.

Об этом в своей публикации на платформе X сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Читайте также:

Показатели украинского экспорта

Порты Большой Одессы остаются единственными действующими в Украине и на данный момент за 2024 они обработали более 60 тонн грузов. Достижение таких показателей украинского экспорта стало возможным, несмотря на незаконное вторжение России. Однако страна-агрессорка продолжает угрожать морским путям Украины.

Сообщение посла США в Украине. Фото: скриншот

При всех вызовах Украина остается важным игроком на мировом рынке экспорта зерна и других товаров. Посол назвала это достижение "огромным", указывая на устойчивость Украины к российской агрессии.