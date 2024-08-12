Експорт української продукції: показники за 2024 рік

Понад дві тисячі кораблів вийшли з чорноморських портів України за рік
Протягом останнього року з чорноморських портів України вийшли 2 290 кораблів, які перевозили десятки тонн вантажів. Основою експорту стали зернові культури, — на суднах збіжжя відправилось до понад 40 країн світу.
Про це у своїй публікації на платформі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Показники українського експорту
Порти Великої Одеси залишаються єдиними діючими в Україні та на даний момент за 2024 рік вони обробили понад 60 тонн вантажів. Досягнення таких показників українського експорту стало можливим, незважаючи на незаконне вторгнення Росії. Однак країна-агресорка продовжує загрожувати морським шляхам України.
Попри всі виклики, Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку експорту зерна та інших товарів. Посол назвала це досягнення "величезним", вказуючи на стійкість України перед лицем російської агресії.
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