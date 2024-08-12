Експорт української продукції: показники за 2024 рік

Балкер SKYFALL завантажувався в портах Великої Одеси. Фото: marinetraffic

Протягом останнього року з чорноморських портів України вийшли 2 290 кораблів, які перевозили десятки тонн вантажів. Основою експорту стали зернові культури, — на суднах збіжжя відправилось до понад 40 країн світу.

Про це у своїй публікації на платформі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Показники українського експорту

Порти Великої Одеси залишаються єдиними діючими в Україні та на даний момент за 2024 рік вони обробили понад 60 тонн вантажів. Досягнення таких показників українського експорту стало можливим, незважаючи на незаконне вторгнення Росії. Однак країна-агресорка продовжує загрожувати морським шляхам України.

Допис посла США в Україні. Фото: скриншот

Попри всі виклики, Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку експорту зерна та інших товарів. Посол назвала це досягнення "величезним", вказуючи на стійкість України перед лицем російської агресії.