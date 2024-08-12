Освобождение Крыма от окупантов: Храпчинский назвал ключевой элемент

Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ.

В освобождении Крыма от российской оккупации истребители F-16 могут сыграть ключевую роль. Одно из основных преимуществ этого вооружения состоит в способности нести ракеты с радиолокационной наводкой, которые могут эффективно уничтожать средства противовоздушной обороны РФ на полуострове.

Об этом в эфире для канала "УНІАН" заявил авиаэксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

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Американские истребители способны обеспечить прикрытие для самолетов Су-24, выполняющих удары по вражеским целям с использованием ракет типа Storm Shadow или SCALP. Эксперт подчеркивает, что Россия превратила Крым в одну большую военную базу, и именно F-16 может помочь Украине прорвать эту оборону.

"Также нужно не забывать о радиолокационных ракетах, которые могут нести F-16 для того, чтобы и дальше уничтожать средства противовоздушной обороны, которые Россия активно наполняет Крым. Потому что, в принципе, Россия создала из Крыма большую военную базу", — отмечает Анатолий Храпчинский.