Крайние мероприятия флота России: советский десантный катер в Черном море

Десантный катер проекта "Акула" флота россиян. Фото: росСМИ

В Севастопольской бухте был замечен советский десантный катер проекта 1176 г. "Акула", известный своей древней историей. Катер бороздит воды Черного моря, подтверждая активность военно-морского флота России в регионе.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщил Телеграм-канал "Крымский ветер".

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В настоящее время на вооружении Черноморского флота РФ осталось всего два таких катера — "Д-295" и "Д-106", последний из которых был построен и введен в состав флота в 2009 году. В прошлом году в районе бухты Узская в Крыму силами Обороны Украины был уничтожен один из катеров этого проекта.

Сообщение сообщества. Фото: скриншот

Проект "Акула" — что известно

Катера проекта 1176 г. были введены в состав Черноморского флота ВМФ СССР в период с 1979 по 1991 год. Всего было построено десять таких судов, одно из которых ("Д-305", 1979 года выпуска) в начале 1990-х годов было передано Военно-морским силам Украины.