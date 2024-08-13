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В Одеси з'явився новий фінансист — хто ним став

13 серпня 2024 16:09
Верзілова Єлизавета - редактор
Призначення нового фінансиста Одеси: деталі
Засідання сесії міської ради Одеси. Ілюстратифне фото: Одеська міська рада
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеський міський голова Геннадій Труханов призначив виконуючим обов’язки керівника фінансового департаменту Одеської міськради Андрія Зарицького. До цього чоловік працював у Державній податковій службі начальником управління по роботі з податковим боргом.

Про це йдеться у розпорядженні мера Одеси Геннадія Труханова, опублікованому у вівторок, 13 серпня, на сайті Одеської міської ради. 

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Андрій Зарицький очолив нову посаду з понеділка, 12 серпня. Підставою для призначення стала заява самого Зарицького. Відомо, що дружина Андрія Зарицького, Інна Зарицька, працює в департаменті фінансів Одеської обласної військової адміністрації.

Призначення Зарицького
Розпорядження міського голови Одеси. Фото: скриншот

Що вказано в декларації

Андрій Зарицький зазначив у своїй податковій декларації кілька об’єктів нерухомості: 

  • дві квартири площею 50 кв. м, 
  • квартира площею 90 кв.м.,
  • житловий будинок на 240 кв. м, отриманий у спадок в 1995 році, 
  • паркомісце.

Також у його власності знаходяться два автомобілі: 

  • Volvo 460 1993 р.
  • Toyota Highlander Hybrid вартістю 545 тис. грн. 

Зарицький також вказав, що його дружина володіє авто моделі Toyota Camry 2013 р.

Фінанси родини

Заробітна плата Андрія Зарицького за 2023 рік склала 356 тис. грн, тоді як його дружина заробила 387 тис. грн. На рахунку Ірина Зарицької зазначені 36,5 тис. доларів.

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