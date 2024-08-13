Назначение нового финансиста в Одессе: детали

Заседание сессии городского совета Одессы. Иллюстратифное фото: Одесский городской совет

Одесский городской голова Геннадий Труханов назначил исполняющим обязанности руководителя финансового департамента Одесского горсовета Андрея Зарицкого. До этого мужчина работал в Государственной налоговой службе начальником управления по работе с налоговым долгом.

Об этом говорится в распоряжении мэра Одессы Геннадия Труханова, опубликованном во вторник, 13 августа, на сайте Одесского городского совета.

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Андрей Зарицкий возглавил новую должность с понедельника, 12 августа. Основанием для назначения стало заявление самого Зарицкого. Известно, что супруга Андрея Зарицкого, Инна Зарицкая, работает в департаменте финансов Одесской областной военной администрации.

Распоряжение мэра Одессы. Фото: скриншот

Что указано в декларации

Андрей Зарицкий отметил в своей налоговой декларации несколько объектов недвижимости:

две квартиры площадью 50 кв. м,

квартира площадью 90 кв.м,

жилой дом на 240 кв. м, полученный по наследству в 1995 году,

паркоместо.

Также в его собственности находятся два автомобиля:

Volvo 460 1993г.

Toyota Highlander Hybrid стоимостью 545 тыс. грн.

Зарицкий также указал, что его жена владеет автомоделью Toyota Camry 2013 г.

Финансы семьи

Заработная плата Андрея Зарицкого за 2023 год составила 356 тыс. грн, тогда как его жена заработала 387 тыс. грн. На счету Ирины Зарицкой указано 36,5 тыс. долларов.