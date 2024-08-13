У россиян нет возможностей для высадки десанта в Одессе, — ВМС

Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВС Украины. Фото: Ukraine Madia Center

Российские войска пока не способны провести десантную операцию в Одессе из-за нехватки ресурсов. Однако в своих мечтах они не оставляют надежды "освободить" наш город.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Десантные операции обычно проводятся с поддержкой сухопутных сил, которые на Одесчине не имеют возможности для наступления. Дмитрий Плетенчук отметил, что российские военные корабли не могут подойти к украинскому побережью из-за угрозы поражения со стороны украинских береговых ракетных и артиллерийских сил.

"Планы — это одно, но способности — это совсем другое. И, во-первых, такие операции не проводятся как самостоятельный вид. Только при поддержке сухопутной компоненты. А сухопутная компонента на нашем направлении, как вы знаете, захлебнулась еще в начале полномасштабного вторжения", — прокомментировал спикер ВМС ВСУ.

Нехватка флота

Кроме того, за полномасштабное вторжение Россия потеряла значительное количество десантных кораблей. На данный момент в их распоряжении осталось всего пять ВДК.

"Их способности десантные достаточно снижены в течение полномасштабного вторжения. Уже из тринадцати единиц остается пять, я о больших десантных кораблях, поэтому сейчас это фактически невозможно", — отметил Дмитрий Плетенчук.