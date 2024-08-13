Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россиянам не хватает ресурсов — Плетенчук о вероятности высадки десанта в Одессе arrow

Россиянам не хватает ресурсов — Плетенчук о вероятности высадки десанта в Одессе

13 августа 2024 16:31
Верзилова Єлизавета - редактор
У россиян нет возможностей для высадки десанта в Одессе, — ВМС
Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВС Украины. Фото: Ukraine Madia Center
Верзилова Єлизавета - редактор

Российские войска пока не способны провести десантную операцию в Одессе из-за нехватки ресурсов. Однако в своих мечтах они не оставляют надежды "освободить" наш город.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Вероятность высадки десанта в Одессе

Десантные операции обычно проводятся с поддержкой сухопутных сил, которые на Одесчине не имеют возможности для наступления. Дмитрий Плетенчук отметил, что российские военные корабли не могут подойти к украинскому побережью из-за угрозы поражения со стороны украинских береговых ракетных и артиллерийских сил.

"Планы — это одно, но способности — это совсем другое. И, во-первых, такие операции не проводятся как самостоятельный вид. Только при поддержке сухопутной компоненты. А сухопутная компонента на нашем направлении, как вы знаете, захлебнулась еще в начале полномасштабного вторжения", — прокомментировал спикер ВМС ВСУ.

Нехватка флота

Кроме того, за полномасштабное вторжение Россия потеряла значительное количество десантных кораблей. На данный момент в их распоряжении осталось всего пять ВДК.

"Их способности десантные достаточно снижены в течение полномасштабного вторжения. Уже из тринадцати единиц остается пять, я о больших десантных кораблях, поэтому сейчас это фактически невозможно", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Также важные новости дня по теме:

Одесса война российские войска Черное море россияне Одесская область оккупанты Новости Одессы десант Дмитрий Плетенчук

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:36 Части Украины "светит" похолодание — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

17:19 На людей безразлично — стало известно, куда переселят эвакуированных жителей Курской области

17:16 В Николаевской области бухгалтер присвоила бюджетные средства — что решил суд

17:06 В Украине ТЦК начали рассылать повестки по почте — что нужно знать

16:50 Кабмин утвердил решение для развития и поддержки "зеленой" генерации

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

16:48 Ермак объяснил, почему Офис президента занимается вопросами внешней политики

16:33 Россия планировала серию сокрушительных ударов по Западной Европе — FT показала секретные документы

16:31 Россиянам не хватает ресурсов — Плетенчук о вероятности высадки десанта в Одессе

16:31 Коляденко рассказала, чем займется после Олимпиады-2024

16:24 Полиция Киевщины объявила мужчине подозрение в изнасиловании и попытке убийства несовершеннолетней

17:36 Части Украины "светит" похолодание — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

17:19 На людей безразлично — стало известно, куда переселят эвакуированных жителей Курской области

17:16 В Николаевской области бухгалтер присвоила бюджетные средства — что решил суд

17:06 В Украине ТЦК начали рассылать повестки по почте — что нужно знать

16:50 Кабмин утвердил решение для развития и поддержки "зеленой" генерации

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

16:48 Ермак объяснил, почему Офис президента занимается вопросами внешней политики

16:33 Россия планировала серию сокрушительных ударов по Западной Европе — FT показала секретные документы

16:31 Россиянам не хватает ресурсов — Плетенчук о вероятности высадки десанта в Одессе

16:31 Коляденко рассказала, чем займется после Олимпиады-2024

16:24 Полиция Киевщины объявила мужчине подозрение в изнасиловании и попытке убийства несовершеннолетней

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения