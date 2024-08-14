Петиция отца погибшей Златы: девочка умерла от удара по Одессе

Женщина успокаивает мать Златы на прощание с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Отец погибшей в результате ракетного удара по Одессе девочки Златы , Вячеслав Росточил, создал петицию, в которой обращается к президенту Украины. Муж просит о повышении безопасности реанимационных отделений, ведь даже в больницах, где должны спасать жизнь, дети остаются уязвимыми во время военных действий.

Об этом Новини.LIVE узнали из раздела электронных петиций на официальном интернет-представительстве Президента Украины.

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Петиция Вячеслава. Фото: скриншот

Повышение безопасности реанимационных отделений

В'чеслав предлагает установить защитные окна, бронированные жалюзи, создать укрепленные укрытия внутри больницы и разместить мобильные защитные экраны вокруг кроватей пациентов. Кроме того, он отмечает необходимость установки систем оповещения, автоматического закрытия дверей и окон, проведения тренировок для медицинского персонала, а также обеспечения резервных систем жизнеобеспечения и создания безопасных маршрутов эвакуации.

Обращение отца Златы. Фото: скриншот

Целью петиции является привлечение внимания властей к проблеме безопасности пациентов во время войны и предотвращение повторения таких трагедий в будущем. Из 25 000 нужных подписей уже изъято 4444.