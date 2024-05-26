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В Одесі прощаються з 4-річною Златою, яка загинула від російської ракети

26 травня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі прощаються з 4-річною Златою, яка загинула від російської ракети
Мати прощається зі Златою. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Майже місяць боролася за життя 4-річна Злата, проте поранення, отримані в результаті російської атаки 29 квітня, були дуже серйозні. Сьогодні біля зруйнованого Спасо-Преображенського храму одесити попрощалися з дитиною.

На церемонії прощання були й журналісти Новини.LIVE.

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Церемонія прощання

Попрощатися з дівчинкою на Соборну площу прийшло багато одеситів. Люди приносять квіти та іграшки, щоб віддати шану маленькій Златі. 

В Одесі прощаються з 4-річною Златою
Батько та мати плачуть над труною дівчинки. Фото: Новини.LIVE
Злата померла від російської ракети
Люди прийшли попрощатися зі Златою. Фото: Новини.LIVE
В Одесі прощаються з 4-річною Златою
Прощання зі Златою на Соборній площі. Фото: Новини.LIVE

Дівчинка загинула від російської ракети

Злата отримала тяжкі травми під час обстрілу балістичною ракетою прибережної зони в Одесі 29 квітня. Після тривалого перебування в комі, 23 травня дитина померла.

Мати тримаю свою загиблу дитину за руку
Мати тримає за руку свою дитину. Фото: Новини.LIVE
В Одесі прощаються з 4-річною Златою, яка загинула від російської ракети - фото 5
Рідні біля труни дитини. Фото: Новини.LIVE

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Російські окупанти ввечері 29 квітня завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси. Внаслідок атаки сталися руйнування інфраструктури, зокрема повністю вигорів дах в "Замку Гаррі Поттера" на Трасі здоров'я. Також були жертви й постраждалі серед цивільних одеситів та гостей міста.

Загалом через ракетну атаку на місто до медзакладів Одеси було ушпиталено 23 постраждалих. Серед поранених було вісім людей у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема серед них була і чотирирічна Злата.

Прощання зі Златою
Жінка заспокоює матір. Фото: Новини.LIVE
В Одесі прощаються з 4-річною Златою, яка загинула від російської ракети - фото 7
Люди в храмі під час похорон. Фото: Новини.LIVE

Атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, на місто випустили балістичну ракету "Іскандер" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення. 

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти вдарили КАБами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Відомо про двох загиблих, багато людей зникло безвісти.

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