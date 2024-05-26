В Одесі прощаються з 4-річною Златою, яка загинула від російської ракети
Майже місяць боролася за життя 4-річна Злата, проте поранення, отримані в результаті російської атаки 29 квітня, були дуже серйозні. Сьогодні біля зруйнованого Спасо-Преображенського храму одесити попрощалися з дитиною.
На церемонії прощання були й журналісти Новини.LIVE.
Церемонія прощання
Попрощатися з дівчинкою на Соборну площу прийшло багато одеситів. Люди приносять квіти та іграшки, щоб віддати шану маленькій Златі.
Дівчинка загинула від російської ракети
Злата отримала тяжкі травми під час обстрілу балістичною ракетою прибережної зони в Одесі 29 квітня. Після тривалого перебування в комі, 23 травня дитина померла.
Ракетний удар по Одесі 29 квітня
Російські окупанти ввечері 29 квітня завдали ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси. Внаслідок атаки сталися руйнування інфраструктури, зокрема повністю вигорів дах в "Замку Гаррі Поттера" на Трасі здоров'я. Також були жертви й постраждалі серед цивільних одеситів та гостей міста.
Загалом через ракетну атаку на місто до медзакладів Одеси було ушпиталено 23 постраждалих. Серед поранених було вісім людей у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема серед них була і чотирирічна Злата.
Атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, на місто випустили балістичну ракету "Іскандер" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти вдарили КАБами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Відомо про двох загиблих, багато людей зникло безвісти.
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