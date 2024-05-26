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В Одессе прощаются с 4-летней Златой, которая погибла от российской ракеты

26 мая 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе прощаются с 4-летней Златой, которая погибла от российской ракеты
Мать прощается со Златой. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Почти месяц боролась за жизнь 4-летняя Злата, однако ранения, полученные в результате российской атаки 29 апреля, были очень серьезными. Сегодня возле разрушенного Спасо-Преображенского храма одесситы простились с ребенком.

На церемонии прощания были и журналисты Новини.LIVE.

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Церемония прощания

Проститься с девочкой на Соборную площадь пришли многие одесситы. Люди приносят цветы и игрушки, чтобы воздать честь маленькой Злате.

В Одессе прощаются с 4-летней Златой
Отец и мать плачут над гробом девочки. Фото: Новини.LIVE
Злата умерла от российской ракеты
Люди пришли попрощаться со Златой. Фото: Новини.LIVE
В Одессе прощаются с 4-летней Златой
Прощание со Златой на Соборной площади. Фото: Новини.LIVE

Девочка погибла от российской ракеты

Злата получила тяжелые травмы при обстреле баллистической ракетой прибрежной зоны в Одессе 29 апреля. После длительного пребывания в коме 23 мая ребенок скончался.

Мать держу своего погибшего ребенка за руку
Мать держит за руку своего ребенка. Фото: Новини.LIVE
В Одессе прощаются с 4-летней Златой, погибшей от российской ракеты - фото 5
Родные возле гроба ребенка. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Российские оккупанты вечером 29 апреля нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В результате атаки произошло разрушение инфраструктуры, в том числе полностью выгорела крыша в "Замке Гарри Поттера" на Трассе здоровья. Были также жертвы и пострадавшие среди гражданских одесситов и гостей города.

В общей сложности из-за ракетной атаки на город в медучреждения Одессы были госпитализированы 23 пострадавших. Среди раненых было восемь человек в тяжелом состоянии, из них четверо — в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя Злата.

Прощание со Златой
Женщина успокаивает мать. Фото: Новини.LIVE
В Одессе прощаются с 4-летней Златой, погибшей от российской ракеты - фото 7
Люди в храме во время похорон. Фото: Новини.LIVE

Атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, на город выпустили баллистическую ракету "Искандер" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Напомним, в субботу, 25 мая, российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.

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