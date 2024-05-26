В Одессе прощаются с 4-летней Златой, которая погибла от российской ракеты
Почти месяц боролась за жизнь 4-летняя Злата, однако ранения, полученные в результате российской атаки 29 апреля, были очень серьезными. Сегодня возле разрушенного Спасо-Преображенского храма одесситы простились с ребенком.
На церемонии прощания были и журналисты Новини.LIVE.
Церемония прощания
Проститься с девочкой на Соборную площадь пришли многие одесситы. Люди приносят цветы и игрушки, чтобы воздать честь маленькой Злате.
Девочка погибла от российской ракеты
Злата получила тяжелые травмы при обстреле баллистической ракетой прибрежной зоны в Одессе 29 апреля. После длительного пребывания в коме 23 мая ребенок скончался.
Ракетный удар по Одессе 29 апреля
Российские оккупанты вечером 29 апреля нанесли ракетный удар по рекреационной зоне Одессы. В результате атаки произошло разрушение инфраструктуры, в том числе полностью выгорела крыша в "Замке Гарри Поттера" на Трассе здоровья. Были также жертвы и пострадавшие среди гражданских одесситов и гостей города.
В общей сложности из-за ракетной атаки на город в медучреждения Одессы были госпитализированы 23 пострадавших. Среди раненых было восемь человек в тяжелом состоянии, из них четверо — в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя Злата.
Атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, на город выпустили баллистическую ракету "Искандер" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.
Напомним, в субботу, 25 мая, российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.
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