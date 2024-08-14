Работают на оккупантов: в Николаевской области осудили коллаборантов

Урок в школе на ТОТ Украины. Фото: росСМИ

Двое жителей Николаевщины приговорены к заключению за сотрудничество с российскими военными. Речь идет о 45-летней женщине и 38-летнем мужчине, которые после оккупации города остались на месте и добровольно начали работать на врага.

Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали преступления

После оккупации Снегиревки осужденные не выехали на подконтрольную территории Украины, а решили сотрудничать с врагом. Так, женщина получила должность "начальника отдела образования", где занималась организацией обучения по российским программам, а мужчина возглавил "отдел коммунального имущества", где руководил коммунальным хозяйством и подбирал персонал для незаконных структур.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Решение суда

Суд признал их виновными в коллаборационной деятельности, и теперь они получили шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и десять лет запрета на работу в органах власти. Приговоры вынесены заочно, поскольку обвиняемые скрываются на оккупированной территории. Они объявлены в розыск.