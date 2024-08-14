Россияне атаковали Одессу ракетой 14 августа - детали от Братчука

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: скриншот с видео

В Одессе вечером в среду, 14 августа, раздался взрыв. Российские захватчики ударили по городу ракетой, зафиксировано попадание.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире КИЇВ24.

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"Можем подтвердить тот факт, что враг атаковал сегодня Одессу с территории временно оккупированного Крыма", — сказал Братчук.

По предварительной информации, россияне применили для удара баллистическую ракету "Искандер-М". В городе зафиксировано попадание, там работают соответствующие службы.

После завершения всех действий спасательных служб в ОВА сообщат о том, каковы последствия этого "прилета". Информация о пострадавших отсутствует.