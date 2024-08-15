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Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15 августа 2024 18:47
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Сколько будет стоить отдых в Одессе в августе
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Жара прошла, а вместе с ней и вода в море стала прохладной. Похоже, что лето в этом году закончится по расписанию, аккурат к первому сентября. Но что делать, если не успели позагорать и поплескаться в теплой воде? Есть два пути — ждать, когда море снова будет теплое, или же искать большой бассейн. Второй вариант, правда, может влететь в копеечку, но что не сделаешь ради комфорта.

Журналисты Новини.LIVE сделали подборку, сколько будет стоить отдых у бассейна.

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Холодное течение

Из-за жары в июле вода в море прогрелась настолько, что некоторые организмы стали погибать из-за нехватки кислорода. Но через несколько дней течение изменилось, и купаться стало просто невозможно, температура воды опустилась ниже +15 градусов. Пока ситуация постепенно улучшается, но холодные ночи и уже не столь жаркие дни не дают морю прогреться. Приехавшим туристам ничего не оставалось, как искать места с открытыми бассейнами, таких в Одессе немало, только цены у всех за свои услуги разные.

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Люди на Одесском пляже. Фото: Новини.LIVE

М1

Гостиничный комплекс М1 расположен на любимом многими пляже Ланжерон. Помимо основного преимущества первой линии моря здесь предлагаются все условия для хорошего отдыха: бассейн с очищенной водой, также есть неглубокая зона для детей. В распоряжении гостей шезлонги, полотенца, зонтик и камера хранения вещей. Да и главное — наличие собственного укрытия на случай тревоги. Стоимость отдыха здесь в будни, с понедельника по четверг, — 600 грн, а в выходные — 800 грн с человека.

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Бассейн возле гостиницы. Фото: booking.com

NEMO Beach Club

По соседству расположился один из самых больших комплексов с бассейнами. В NEMO Beach Club их девять, все они с морской очищенной водой и специальным температурным режимом. Цена здесь отличается, в зависимости от зон отдыха. Так, за главный бассейн с детским аквапарком и еще с двумя панорамными бассейнами на 5-м и 6-м этажах с джакузи обойдутся вам в 800 грн в будний день. По выходным и праздникам за этот же перечень услуг стоимость будет уже 1000 грн. Плюс 500 гривен залога, который будет возвращен на выходе.

Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна - фото 3
Отдыхающие возле бассейна. Фото: nemohotels.com


И второй пакет, включающий в себя ко всем вышеперечисленным бассейнам еще и уникальную панорамную террасу на 7-м этаже, где получаются красивые фотосессии. Но за это придется выложить уже 1500 по будням и 2000 грн по выходным соответственно, плюс залог. Если же вы захотите взять VIP-бунгало, рассчитанное на компанию от 2-6 человек, будьте готовы к дополнительным расходам в виде еще 2000 грн.

Red Line

В центре Аркадии находится более бюджетный вариант — клуб Red Line. Собственное укрытие, ресторан и несколько бассейнов. Есть детская зона. Цена шезлонга — 250 грн в будни, бунгало будет доходить до 1500 грн. Плюс предусмотрен депозит.

Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна - фото 4
Бассейн с отдыхающими в Аркадии. Фото: социальные сети

Ibiza

Недалеко расположился знаменитый клуб Іbiza. На территории есть три больших бассейна и один детский. Здесь представлен довольно обширный перечень услуг, и каждый найдет то, что будет по карману. Так, шезлонг подальше от бассейна вам обойдется в 250 грн, а ближе — 500 грн. Палатка на 6 персон будет стоить 2000 грн, а полотенце дадут на прокат за 150 грн — при этом залог за него будет 700 грн.

Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна - фото 5
Бассейн в Ibiza Beach Club. Фото: официальный сайт
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Стоимость услуг в клубе Іbiza. Фото: скриншот с официального сайта.

Пансионат "Совиньон"

Для тех, кто остановился в Киевском районе, идеальное место для отдыха — пансионат "Совиньон". Два открытых бассейна с удобными шезлонгами и зонтиками. Шезлонг по будням обойдется вам в 400 грн, в выходные дороже — 450 грн. За детей от 6 лет придется доплатить 200 и 250 грн соответственно.

Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна - фото 7
Зона отдыха в пансионате "Совиньон". Фото: официальный сайт
Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна - фото 8
Стоимость услуг в пансионате "Совиньон". Фото: скриншот с официального сайта

Еще один очень важный момент, о котором не стоит забывать, отправляясь отдыхать в бассейн, — свою еду и напитки проносить нельзя. У каждого заведения есть рестораны и барные стойки, где вам с удовольствием помогут утолить жажду и голод. Если же подводить итог, то цены на бассейны не менялись с момента старта курортного сезона.

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18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

18:46 Правоохранители разоблачили чиновников Киевавтодора на растрате 300 тыс. грн бюджетных средств

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