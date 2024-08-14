Россия атаковала Одессу вечером 14 августа - известно об одном раненом

В Одесской ОВА сообщили подробности вечерних обстрелов города — что стало целью врага
14 августа 2024 21:54
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Facebook/Одесская облгосадминистрация
Российские оккупанты вечером в среду, 14 августа, атаковали Одессу баллистической ракетой. Целью врага стала припортовая инфраструктура города.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.
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"Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
По словам Кипера, ранения получил один человек — водитель зерновоза, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
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