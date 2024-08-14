Россия атаковала Одессу вечером 14 августа - известно об одном раненом

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Facebook/Одесская облгосадминистрация

Российские оккупанты вечером в среду, 14 августа, атаковали Одессу баллистической ракетой. Целью врага стала припортовая инфраструктура города.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

Читайте также:

Атака на Одессу 14 августа

"Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

По словам Кипера, ранения получил один человек — водитель зерновоза, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.