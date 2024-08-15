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Одесситы остались без воды — адреса отключений на сегодня

15 августа 2024 10:56
Верзилова Єлизавета - редактор
Одесса без воды 15 августа: адреса отключений
В Одессе некоторые горожане будут сегодня без воды. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе сегодня, 15 августа, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение должны возобновить вечером, в 20:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Крымская, 62 — 66,70;
  • бульвар Десантный, 4,6,18;
  • Академика Заболотного, 35, 37,3 9;
  • Зоопарковая — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Леси Украинки (Гагарина), 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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