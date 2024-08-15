Одесса без воды 15 августа: адреса отключений

В Одессе некоторые горожане будут сегодня без воды. Иллюстративное фото: Freepik

В Одессе сегодня, 15 августа, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение должны возобновить вечером, в 20:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Крымская, 62 — 66,70;

бульвар Десантный, 4,6,18;

Академика Заболотного, 35, 37,3 9;

Зоопарковая — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Леси Украинки (Гагарина), 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.