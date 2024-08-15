Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе действуют аварийные отключения — кто остался без света до вечера arrow

В Одессе действуют аварийные отключения — кто остался без света до вечера

15 августа 2024 09:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе 15 августа: адреса
Энергетик работает в сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 15 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

  • Сегедская, 2, 2а;
  • переулок Лунный, 6 – все дома;
  • Добровольцев (Маршала Говорова), 1, 2, 3, 3а;
  • Кленовая, 2;
  • проспект Гагарина, 27, 27а, 29, 31.
    Работы до 17:00
  • Цветочная, 1 — 21;
  • Граничная, 25 — 74;
  • Алексея Косяченко, 2а — 54;
  • Святослава Рихтера, 33 — 130;
  • Татьяны Тесс, 3а — 19, 34а, 43б;
  • переулок Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Платанова, 1 — 126;
  • Радостная, 114, 116;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 4, 4/2-а, 5, 6;
  • переулок 2-й Сиреневый, 1 — 19;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2;
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • Апрельская, 20 — 33/1;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 - 49;
  • Сельская, 29 — 44;
  • Туристская, 7а — 46;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Малишевского (Гастелло), 9 — 167;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Гранатная, 28 — 54;
  • Дубовая, 1 — 31;
  • Профсоюзная, 2 — 34/1;
  • Пшеничная, 7 — 24;
  • Радостная, 32 — 54;
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;
  • переулок 1-й Кипарисный, 2, 4;
  • переулок 3-й Кипарисный, 1 — 4;
  • переулок Джутовый, 1 — 10а;
  • переулок Конструкторский, 1 — 11;
  • Литавровый переулок (переулок Москвина), 1 — 12;
  • переулок Радиальный, 1 — 12;
  • Центральный Аэропорт, 1 — 15, 23.
    Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • Варненская, 12/корп.3, 14/корп.2, 3, 12/корп.2, 4;
  • Космонавтов, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4.
    Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Также важные новости дня по теме:

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:23 Потемкинские лодки — как россияне пытаются обмануть ВСУ в Крыму

10:14 Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США

10:05 Украинцы активнее переходят на безналичную оплату покупок — что больше всего покупают

10:05 Сырский побывал на Покровском направлении — цель поездки

10:05 Олимпийская чемпионка порвала связи с Крымом после скандала в Париже

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:58 Квартира Ирины Фарион поразила правоохранителей — дочь языковеда сказала, что они увидели

09:53 Адвокат объяснила, какие действия ТЦК при задержании законны

09:51 Пытались вломиться в ТЦК — в Одессе вспыхнул скандал между женщинами и военными

09:29 Армия РФ не прекращает обстрелы Харьковщины — два человека погибли, есть раненые

09:21 Лимиты на карточные переводы — в НБУ уточнили, кого не коснется ограничение

10:23 Потемкинские лодки — как россияне пытаются обмануть ВСУ в Крыму

10:14 Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США

10:05 Украинцы активнее переходят на безналичную оплату покупок — что больше всего покупают

10:05 Сырский побывал на Покровском направлении — цель поездки

10:05 Олимпийская чемпионка порвала связи с Крымом после скандала в Париже

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:58 Квартира Ирины Фарион поразила правоохранителей — дочь языковеда сказала, что они увидели

09:53 Адвокат объяснила, какие действия ТЦК при задержании законны

09:51 Пытались вломиться в ТЦК — в Одессе вспыхнул скандал между женщинами и военными

09:29 Армия РФ не прекращает обстрелы Харьковщины — два человека погибли, есть раненые

09:21 Лимиты на карточные переводы — в НБУ уточнили, кого не коснется ограничение

18:43 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения