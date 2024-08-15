Отключение света в Одессе 15 августа: адреса

Энергетик работает в сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 15 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

Сегедская, 2, 2а;

переулок Лунный, 6 – все дома;

Добровольцев (Маршала Говорова), 1, 2, 3, 3а;

Кленовая, 2;

проспект Гагарина, 27, 27а, 29, 31.

Работы до 17:00

Цветочная, 1 — 21;

Граничная, 25 — 74;

Алексея Косяченко, 2а — 54;

Святослава Рихтера, 33 — 130;

Татьяны Тесс, 3а — 19, 34а, 43б;

переулок Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1 — 126;

Радостная, 114, 116;

переулок 1-й Сиреневый, 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 4, 4/2-а, 5, 6;

переулок 2-й Сиреневый, 1 — 19;

переулок Сиреневый, 2/корп.2;

переулок Ковровый, 5, 7, 9;

проезд Сиреневый, 1 — 6;

Апрельская, 20 — 33/1;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибика (Минская), 30 - 49;

Сельская, 29 — 44;

Туристская, 7а — 46;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Гранатная, 28 — 54;

Дубовая, 1 — 31;

Профсоюзная, 2 — 34/1;

Пшеничная, 7 — 24;

Радостная, 32 — 54;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;

переулок 1-й Кипарисный, 2, 4;

переулок 3-й Кипарисный, 1 — 4;

переулок Джутовый, 1 — 10а;

переулок Конструкторский, 1 — 11;

Литавровый переулок (переулок Москвина), 1 — 12;

переулок Радиальный, 1 — 12;

Центральный Аэропорт, 1 — 15, 23.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Варненская, 12/корп.3, 14/корп.2, 3, 12/корп.2, 4;

Космонавтов, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: