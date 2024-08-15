Відключення світла в Одесі 15 серпня: адреси

Енергетик працює на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 15 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Сегедська, 2, 2а;

провулок Місячний, 6 — усі будинки;

Добровольців (Маршала Говорова), 1, 2, 3, 3а;

Кленова, 2;

проспект Гагаріна, 27, 27а, 29, 31.

Роботи до 17:00

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

Олексія Косяченка, 2а — 54;

Святослава Ріхтера, 33 — 130;

Тетяни Тесс, 3а — 19, 34а, 43б;

провулок Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 114, 116;

провулок 1-й Бузковий, 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 4, 4/2-а, 5, 6;

провулок 2-й Бузковий, 1 — 19;

провулок Бузковий, 2/корп.2;

провулок Килимовий, 5, 7, 9;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 33/1;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7а — 46;

Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Гранатна, 28 — 54;

Дубова, 1 — 31;

Профспілкова, 2 — 34/1;

Пшенична, 7 — 24;

Радісна, 32 — 54;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;

провулок 1-й Кипарисний, 2, 4;

провулок 3-й Кипарисний, 1 — 4;

провулок Джутовий, 1 — 10а;

провулок Конструкторський, 1 — 11;

Литавровий провулок (провулок Москвіна), 1 — 12;

провулок Радіальний, 1 — 12;

Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Варненська, 12/корп.3, 14/корп.2, 3, 12/корп.2, 4;

Космонавтів, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: