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В Одесі діють аварійні відключення — хто залишився без світла до вечора

15 серпня 2024 09:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі 15 серпня: адреси
Енергетик працює на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 15 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

  • Сегедська, 2, 2а;  
  • провулок Місячний, 6 — усі будинки;  
  • Добровольців (Маршала Говорова), 1, 2, 3, 3а;  
  • Кленова, 2;  
  • проспект Гагаріна, 27, 27а, 29, 31.  
    Роботи до 17:00
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Кордонна, 25 — 74;  
  • Олексія Косяченка, 2а — 54;  
  • Святослава Ріхтера, 33 — 130;  
  • Тетяни Тесс, 3а — 19, 34а, 43б;  
  • провулок Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37;  
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • провулок 1-й Бузковий, 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 4, 4/2-а, 5, 6;  
  • провулок 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • провулок Бузковий, 2/корп.2;  
  • провулок Килимовий, 5, 7, 9;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;  
  • Квітнева, 20 — 33/1;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Туристська, 7а — 46;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;  
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 167;  
  • Клименко, 25, 33в;  
  • Гранатна, 28 — 54;  
  • Дубова, 1 — 31;  
  • Профспілкова, 2 — 34/1;  
  • Пшенична, 7 — 24;  
  • Радісна, 32 — 54;  
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;  
  • провулок 1-й Кипарисний, 2, 4;  
  • провулок 3-й Кипарисний, 1 — 4;  
  • провулок Джутовий, 1 — 10а;  
  • провулок Конструкторський, 1 — 11;  
  • Литавровий провулок (провулок Москвіна), 1 — 12;  
  • провулок Радіальний, 1 — 12;  
  • Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23.  
    Роботи до 19:00  

Південний РЕМ:

  • Варненська, 12/корп.3, 14/корп.2, 3, 12/корп.2, 4;  
  • Космонавтів, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4.  
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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