Відключення світла в Одесі 15 серпня: адреси

В Одесі діють аварійні відключення — хто залишився без світла до вечора
15 серпня 2024 09:19
Енергетик працює на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 15 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у четвер, 15 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Сегедська, 2, 2а;
- провулок Місячний, 6 — усі будинки;
- Добровольців (Маршала Говорова), 1, 2, 3, 3а;
- Кленова, 2;
- проспект Гагаріна, 27, 27а, 29, 31.
Роботи до 17:00
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- Олексія Косяченка, 2а — 54;
- Святослава Ріхтера, 33 — 130;
- Тетяни Тесс, 3а — 19, 34а, 43б;
- провулок Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна, 114, 116;
- провулок 1-й Бузковий, 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 4, 4/2-а, 5, 6;
- провулок 2-й Бузковий, 1 — 19;
- провулок Бузковий, 2/корп.2;
- провулок Килимовий, 5, 7, 9;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20 — 33/1;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7а — 46;
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- Малішевського (Гастелло), 9 — 167;
- Клименко, 25, 33в;
- Гранатна, 28 — 54;
- Дубова, 1 — 31;
- Профспілкова, 2 — 34/1;
- Пшенична, 7 — 24;
- Радісна, 32 — 54;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
- провулок 1-й Кипарисний, 2, 4;
- провулок 3-й Кипарисний, 1 — 4;
- провулок Джутовий, 1 — 10а;
- провулок Конструкторський, 1 — 11;
- Литавровий провулок (провулок Москвіна), 1 — 12;
- провулок Радіальний, 1 — 12;
- Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Варненська, 12/корп.3, 14/корп.2, 3, 12/корп.2, 4;
- Космонавтів, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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