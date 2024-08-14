Отключение света 15 августа: какая ситуация в Одесской области

Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото: ДТЭК

В Одесской области в четверг, 15 августа, почасовые отключения электроэнергии не прогнозируются. Однако в городе не исключены ремонтные работы на электросетях. Также в случае большой нагрузки на энергосистему страны могут ввести экстренные отключения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Информация об отключении света. Фото: Укрэнерго

Отключение света в Одесской области

Во время отключения график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что пока нет угрозы отключения в светло-серой зоне. Однако одесситы все равно призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию. Отметим, что энергетики призывают пользоваться техникой с 11:00 до 15:00.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК