Фейковые лодки россиян в Крыму: оккупанты пытаются обмануть ВСУ

Субмарина "Ростов-на-Дону" в Севастополе. Фото: росСМИ

В Севастополе оккупационные войска России установили макет подводной лодки класса "Варшавянка". Он был создан с целью введения в заблуждение украинской разведки.

Фото макета опубликовал в соцсети Х OSINT-исследователь MT Anderson.

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По данным спутниковых снимков, макет лодки оккупанты разместили у причала в Килен-бухте, где расположен 13-й судоремонтный завод Черноморского флота РФ.

Макет подводной лодки. Фото: МТ Андерсон.

Вблизи макета все еще видна носовая часть настоящей подлодки "Ростов-на-Дону", которая 2 августа была серьезно повреждена в результате атаки ВСУ. По идее, россияне подняли субмарину со дна, используя балластные цистерны. Сейчас состояние этой подлодки остается неизвестным.



"Подождите, это винт настоящего "Ростова-на-Дону" все еще виден за брезентом и камуфляжем?" — пишет MT Anderson.

Винт поврежденной субмарины. Фото: МТ Андерсон.

Использование таких макетов демонстрирует, что российские военные стремятся скрыть свои потери и сбить с толку украинскую разведку. Это еще один пример того, как Россия пытается ввести в заблуждение как военных специалистов, так и мировое сообщество.