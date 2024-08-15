Фейкові човни росіян у Криму: окупанти намагаються обдурити ЗСУ

Субмарина "Ростов-на-Дону" у Севастополі. Фото: росЗМІ

У Севастополі окупаційні війська Росії встановили макет підводного човна класу "Варшавянка". Його було створено з метою введення в оману української розвідки.

Фото макету опублікував у соцмережі Х OSINT-дослідник MT Anderson.

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За даними супутникових знімків, макет човна окупанти розмістили біля причалу в Кілен-бухті, де розташований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ.

Макет підводного човна. Фото: MT Anderson.

Поблизу макета все ще видно носову частину справжньої підводного човна "Ростов-на-Дону", яку 2 серпня було серйозно пошкоджено внаслідок атаки ЗСУ. Вірогідно, росіяни підняли субмарину з дна, використовуючи баластні цистерни. Наразі стан цього підводного човна залишається невідомим.



"Зачекайте, це гвинт справжнього "Ростова-на-Дону" все ще видно за брезентом і камуфляжем?" — пише MT Anderson.

Гвинт пошкодженої субмарини. Фото: MT Anderson.

Використання таких макетів демонструє, що російські військові прагнуть приховати свої втрати та збити з пантелику українську розвідку. Це ще один приклад того, як Росія намагається ввести в оману як військових фахівців, так і світову спільноту.