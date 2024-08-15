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Намагалися вломитись до ТЦК — в Одесі спалахнув скандал між жінками та військовими

15 серпня 2024 09:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Скандал біля будівлі ТЦК в Одесі: деталі
Скандал з ТЦК в Одесі. Ілюстративне фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Мережею поширилось відео, як група жінок намагається потрапити на територію одного з районних ТЦК та СП в Одесі. Місцеві стверджують, що військові незаконно утримують там їхнього родича.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі скандалу

Ввечері біля будівлі зібралась група жінок — усі з них одразу були з телефонами, аби фільмувати події. Ймовірно, співробітник установи вийшов на шум та галас, а в цей час одна з одеситок спробувала потрапити всередину. 

"Ви незаконно утримуєте нашого брата! Понад три години ніхто не має права тримати! відпустіть його! Знімайте, дівчатка!" — кричала жінка. 

На крики вийшли інші співробітники ТЦК та СП — чоловіки намагались зачинити двері, однак жінки заважали. На це військові відповіли силою.

"Нога, моя нога! Ти чого мене тягаєш? Ти яке право маєш мене тягати? А якщо я так буду твою дружину або матір тягати?" — обурилась жінка. 

Наразі невідомо, чим саме закінчився скандал. Одеський ТЦК та СП офіційно цей інцидент не коментував.

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