Скандал біля будівлі ТЦК в Одесі: деталі

Намагалися вломитись до ТЦК — в Одесі спалахнув скандал між жінками та військовими
Мережею поширилось відео, як група жінок намагається потрапити на територію одного з районних ТЦК та СП в Одесі. Місцеві стверджують, що військові незаконно утримують там їхнього родича.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
Деталі скандалу
Ввечері біля будівлі зібралась група жінок — усі з них одразу були з телефонами, аби фільмувати події. Ймовірно, співробітник установи вийшов на шум та галас, а в цей час одна з одеситок спробувала потрапити всередину.
"Ви незаконно утримуєте нашого брата! Понад три години ніхто не має права тримати! відпустіть його! Знімайте, дівчатка!" — кричала жінка.
На крики вийшли інші співробітники ТЦК та СП — чоловіки намагались зачинити двері, однак жінки заважали. На це військові відповіли силою.
"Нога, моя нога! Ти чого мене тягаєш? Ти яке право маєш мене тягати? А якщо я так буду твою дружину або матір тягати?" — обурилась жінка.
Наразі невідомо, чим саме закінчився скандал. Одеський ТЦК та СП офіційно цей інцидент не коментував.
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