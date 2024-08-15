Скандал у здания ТЦК в Одессе: детали

Скандал с ТЦК в Одессе. Иллюстративное фото: скриншот

По сети распространилось видео, как группа женщин пытается попасть на территорию одного из районных ТЦК и СП в Одессе. Местные утверждают, что военные незаконно удерживают там родственника.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

Читайте также:

Детали скандала

Вечером у здания собралась группа женщин — все из них сразу были с телефонами, чтобы снимать события. Вероятно, сотрудник учреждения вышел на шум и крики, а в это время одна из одесситок попыталась попасть внутрь.

"Вы незаконно удерживаете нашего брата! Больше трех часов никто не имеет права держать! отпустите его! Снимайте, девочки!" — кричала женщина.

На крики вышли другие сотрудники ТЦК и СП — мужчины пытались закрыть двери, однако женщины мешали. На это военные ответили силой.

"Нога, моя нога! Ты чего меня таскаешь? Ты какое право имеешь меня таскать? А если я так буду твою жену или мать таскать?" — возмутилась женщина.

Пока неизвестно, чем именно закончился скандал. Одесский ТЦК и СП официально этот инцидент не комментировал.