Скандал у здания ТЦК в Одессе: детали

Пытались вломиться в ТЦК — в Одессе вспыхнул скандал между женщинами и военными
По сети распространилось видео, как группа женщин пытается попасть на территорию одного из районных ТЦК и СП в Одессе. Местные утверждают, что военные незаконно удерживают там родственника.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Детали скандала
Вечером у здания собралась группа женщин — все из них сразу были с телефонами, чтобы снимать события. Вероятно, сотрудник учреждения вышел на шум и крики, а в это время одна из одесситок попыталась попасть внутрь.
"Вы незаконно удерживаете нашего брата! Больше трех часов никто не имеет права держать! отпустите его! Снимайте, девочки!" — кричала женщина.
На крики вышли другие сотрудники ТЦК и СП — мужчины пытались закрыть двери, однако женщины мешали. На это военные ответили силой.
"Нога, моя нога! Ты чего меня таскаешь? Ты какое право имеешь меня таскать? А если я так буду твою жену или мать таскать?" — возмутилась женщина.
Пока неизвестно, чем именно закончился скандал. Одесский ТЦК и СП официально этот инцидент не комментировал.
Читайте Новини.LIVE!