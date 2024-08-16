ДТП в центрі Одеси сьогодні: рух значно ускладнено

Центр Одеси "червоний" — у місті утворились шалені затори через ДТП
16 серпня 2024 15:46
ДТП в центрі Одеси сьогодні, 16 серпня. Фото: скриншот
У Приморському районі Одеси сьогодні, 16 серпня, сталась ДТП за участю декількох автівок. Через зіткнення проїзд центром міста сильно ускладнений.
Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
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По на розі вулиці Рішельєвської та Базарної в Одесі зіткнулись одразу чотири легкових автомобілі. Значні затори утворились на місці події — рух ускладнений по вул. Рішельєвській від вул. Великої Арнаутської й до вул. Троїцької, тож водіям краще обирати альтернативні маршрути.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
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