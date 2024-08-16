ДТП в центрі Одеси сьогодні: рух значно ускладнено

ДТП в центрі Одеси сьогодні, 16 серпня. Фото: скриншот

У Приморському районі Одеси сьогодні, 16 серпня, сталась ДТП за участю декількох автівок. Через зіткнення проїзд центром міста сильно ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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ДТП в центрі Одеси

По на розі вулиці Рішельєвської та Базарної в Одесі зіткнулись одразу чотири легкових автомобілі. Значні затори утворились на місці події — рух ускладнений по вул. Рішельєвській від вул. Великої Арнаутської й до вул. Троїцької, тож водіям краще обирати альтернативні маршрути.

Затори у результаті ДТП в центрі Одеси. Фото: скриншот з google.maps

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