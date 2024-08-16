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Центр Одеси "червоний" — у місті утворились шалені затори через ДТП

16 серпня 2024 15:46
Верзілова Єлизавета - редактор
ДТП в центрі Одеси сьогодні: рух значно ускладнено
ДТП в центрі Одеси сьогодні, 16 серпня. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

У Приморському районі Одеси сьогодні, 16 серпня, сталась ДТП за участю декількох автівок.  Через зіткнення проїзд центром міста сильно ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 

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По на розі вулиці Рішельєвської та Базарної в Одесі зіткнулись одразу чотири легкових автомобілі. Значні затори утворились на місці події — рух ускладнений по вул. Рішельєвській від вул. Великої Арнаутської й до вул. Троїцької, тож водіям краще обирати альтернативні маршрути. 

затори Одеса, 16 серпня
Затори у результаті ДТП в центрі Одеси. Фото: скриншот з google.maps

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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