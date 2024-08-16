Одеське господарство УЗ відсудило у Нацгвардії 7 тонн дизельного паливе: деталі рішення

Одеська філія УЗ відсудила у Нацгвардії 7 тонн дизеля — деталі справи
Одеське локомотивне господарство "Укрзалізниці" виграло суд у Нацгвардії щодо повернення майже 7 тонн дизельного пального. Його залізниця виділила на потреби військових, однак тепер дизель на понад 300 тис. гривень отримає назад.
Про це Новини.LIVE дізнались з рішення Господарського суду Одеської області.
Причини позову
Локомотивне депо "Одеса-Сортувальна" регіональної філії "Одеська залізниця" надало військовій частині Національної гвардії України майже 7 тонн дизельного пального на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вартість цього пального склала 317,5 тисяч гривень.
Тоді залізничники, реагуючи на потреби військових, виділили пальне на підставі листа від військової частини, що підтверджується відповідними документами. Однак через деякий час у депо вирішили уточнити правові підстави для такої передачі майна. Від військових було отримано наказ про відчуження майна, але згодом юристи депо дослідили законодавство про примусове відчуження майна в умовах воєнного часу і не виявили підстав для безоплатної передачі пального.
Звернення до суду
Оскільки статут "Укрзалізниці" не передбачає можливість безоплатної передачі майна компанії, підприємство звернулося до суду з вимогою повернути надане пальне. В результаті судового розгляду Господарський суд Одеської області повністю задовольнив позов залізничників і постановив повернути військовій частині Нацгвардії всі 7 тонн дизельного пального.
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