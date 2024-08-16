Одеське господарство УЗ відсудило у Нацгвардії 7 тонн дизельного паливе: деталі рішення

Потяг Укрзалізниці. Фото: Укразалізниця

Одеське локомотивне господарство "Укрзалізниці" виграло суд у Нацгвардії щодо повернення майже 7 тонн дизельного пального. Його залізниця виділила на потреби військових, однак тепер дизель на понад 300 тис. гривень отримає назад.

Про це Новини.LIVE дізнались з рішення Господарського суду Одеської області.

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Причини позову

Локомотивне депо "Одеса-Сортувальна" регіональної філії "Одеська залізниця" надало військовій частині Національної гвардії України майже 7 тонн дизельного пального на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вартість цього пального склала 317,5 тисяч гривень.

Уривок судового рішення. Фото: скриншот

Тоді залізничники, реагуючи на потреби військових, виділили пальне на підставі листа від військової частини, що підтверджується відповідними документами. Однак через деякий час у депо вирішили уточнити правові підстави для такої передачі майна. Від військових було отримано наказ про відчуження майна, але згодом юристи депо дослідили законодавство про примусове відчуження майна в умовах воєнного часу і не виявили підстав для безоплатної передачі пального.

Звернення до суду

Оскільки статут "Укрзалізниці" не передбачає можливість безоплатної передачі майна компанії, підприємство звернулося до суду з вимогою повернути надане пальне. В результаті судового розгляду Господарський суд Одеської області повністю задовольнив позов залізничників і постановив повернути військовій частині Нацгвардії всі 7 тонн дизельного пального.