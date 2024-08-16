В Одесі та Миколаєві затримали малолітніх агентів РФ: що загрожує диверсантам

Правоохоронці затримали неповнолітніх агентів РФ на півдні. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще шістьох поплічників російської розвідки, які вчиняли підпали та диверсії на півдні України, зокрема в Одесі та Миколаєві. Агенти РФ за російські рубли знищували транспорт ЗСУ, а також підпалювали релейні шафи УЗ. Тепер усіх чекає тюремне ув'язнення.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі злочину

Підлітки та двоє 18-річних молодика шукали "легких грошей" та потрапили у поле зору російських спецслужб. В обмін на "тісну та плідну" співпрацю окупанти запропонували українцям швидкий заробіток.

Так, в Одесі двоє хлопців підпалили шафу вхідного світлофора на стратегічній лінії залізничного сполучення. Потім намагалися втекти з місця злочину, однак їх затримали правоохоронці.

Підлітки в Одесі влаштовували диверсії на замовлення ФСБ. Фото: СБУ

У Миколаєві троє хлопців віком 13, 14 та 16 років підпалювали службові пікапи морської піхоти ЗСУ. Після цього вони ще планували підпали місцевих адмінбудівель ТЦК, але правоохоронці вчасно викрили агентів РФ.

Підліток з Миколаєва співпрацював з ФСБ. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали агента РФ на півдні. Фото: СБУ

Яке покарання

На підставі зібраних доказів трьом фігурантам з Одеси, серед яких 15-річна мешканка регіону, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб). Всі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

16-річний фігурант з Миколаєва отримав підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до восьми років тюрми. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників — віком 14 і 13 років.