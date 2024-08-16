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Асфальт за сотні мільйонів — блогер в Одесі обурився станом дороги

16 серпня 2024 13:42
Верзілова Єлизавета - редактор
Тільки зробили, а вже просів: блогер в Одесі обурився станом нового асфальту
Транспорт в Одесі. Ілюстратифне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

У мережі з'явився відеозапис, на якому блогер в Одесі обурюється станом доріг у місті. Після облаштування нового водопроводу підрядник поклав дорожнє покриття за мільйони гривень, однак воно швидко просіло.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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На вул. Водопроводній, що у Приморському районі Одеси, через просідання асфальту в деяких місцях утворились ями. Значний перепад рівня дороги може псувати автомобілі, які рухаються на високій швидкості та створювати аварійні ситуації.

"Не можна було спочатку пролити все водою, щоб асфальт сів? Зараз цей люк треба піднімати, цей і цей, знову перекладати асфальт, знову роботи на півтора роки і пробки на 25 років", — обурився автор відео.

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