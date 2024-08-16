Нажилися на майже 4 млн грн на відновлення енергосистеми Одещини: що загрожує підрядникам

На Одещині викрили підрядників. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі судитимуть двох керівників підрядних компаній, які вирішили, що відновлення енергетичної інфраструктури — чудова нагода для власного збагачення. Поки країна бореться з наслідками ворожих обстрілів, ці "ділки" змогли розкрасти понад 3,7 мільйона гривень, за що можуть сісти за ґрати.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Після обстрілів минулої зими НЕК "Укренерго" уклала договір на проведення будівельно-монтажних робіт і заміни пошкоджених автотрансформаторів на Одещині. Підрядник залучив знайомого директора логістичної компанії для перевезення обладнання.

Однак директори вдали, ніби перевізника довелось наймати, тому сфальсифікували акти виконаних робіт, додавши туди "віртуальні" витрати на транспорт і міжнародні перевезення. Таким чином, державному підприємству було завдано збитків на понад 3,7 мільйона гривень.

Що загрожує

Прокуратура подала позов для відшкодування цих коштів, а підрядникам тепер доведеться відповісти за свої махінації в суді. Стосовно двох директорів цих компаній за фактом заволодіння державними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) скерували обвинувальні акти. За такі махінації їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.