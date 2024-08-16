Нажились почти на 4 млн грн на восстановление энергосистемы Одесщины: что угрожает подрядчикам

В Одесской области разоблачили подрядчиков. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе будут судить двух руководителей подрядных компаний, которые решили, что восстановление энергетической инфраструктуры — отличный повод для собственного обогащения. Пока страна борется с последствиями вражеских обстрелов, эти "дельцы" смогли разворовать более 3,7 миллиона гривен, за что могут сесть за решетку.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступления

После обстрелов прошлой зимой НЭК "Укрэнерго" заключила договор на проведение строительно-монтажных работ и замену поврежденных автотрансформаторов в Одесской области. Подрядчик привлек знакомого директора логистической компании по перевозке оборудования.

Однако директора сделали вид, что перевозчика пришлось нанимать, поэтому сфальсифицировали акты выполненных работ, добавив туда "виртуальные" расходы на транспорт и международные перевозки. Таким образом, государственному предприятию был нанесен ущерб более чем на 3,7 миллиона гривен.

Что грозит

Прокуратура подала иск для возмещения этих средств, а подрядчикам придется ответить за свои махинации в суде. В отношении двух директоров этих компаний по факту завладения государственными средствами и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) направили обвинительные акты. За такие махинации им грозит до 12 лет лишения свободы.