Сэкономил более 40 млн грн на налогах от экспорта: в Одесской области разоблачили предпринимателя

В Одесской области предприниматель уклонился от уплаты налогов. Иллюстративное фото: ti-ukraine

Коммерческий директор предприятия в Одесской области решил "сэкономить" на налогах от экспорта. Своими махинациями он избежал уплаты бюджета более 44 миллионов гривен, за что теперь ему грозит штраф и отстранение от должности.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали следствия

Как выяснило следствие, предприниматель был ответственным за экспорт соевых бобов на сумму 246 миллионов гривен и просто "забыл" включить часть полученной прибыли в налоговую отчетность за первый квартал 2024 года.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Соевые бобы в количестве более 17 тысяч тонн были экспортированы морским путем в Турцию, а бюджет Украины остался без 44,2 миллиона гривен. Следует отметить, что в рамках уголовного дела ущерб был полностью возмещен.

Что грозит

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд в отношении директора предприятия по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Такое преступление карается штрафом до 425 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.