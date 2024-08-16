Присвоили леса Николаевщины: что решил суд

Лес и озеро. Иллюстративное фото: nastol.com.ua

В Николаевской области удалось вернуть государству земли лесного фонда стоимостью 54 миллиона гривен благодаря усилиям прокуратуры. Речь идет о более чем 12 гектарах земли вместе с озером, расположенным на ней.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали дела

Госгеокадастр в нарушение закона передал 12 гектаров леса и водоемов девяти гражданам. Лица использовали эти участки для ведения сельского хозяйства. В результате эти земли и озеро незаконно оказались в частной собственности.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Что решил суд

Первомайский горрайонный суд согласился с аргументами прокуратуры и решил вернуть эти участки обратно государству.

"В результате незаконных действий государственного органа земли лесного фонда и расположенное в пределах этих земель озеро безосновательно изъяты из государственной собственности и постоянного пользования специализированного государственного предприятия и переданы в частную собственность под видом земель сельскохозяйственного назначения", — говорится в сообщении прокуратуры.