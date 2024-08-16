Отключение воды в Одессе 16 августа: адрес

Одесситы сегодня остались без воды — адреса отключений
В Одессе сегодня, 16 августа, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение должны возобновить вечером, в 19:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Кузнечно, 12;
- Жолио-Кюри, 20, 24;
- Давида Ойстраха, 32;
- Затонского, 3 — 24;
- Французский бульв., 13;
- пер. Уютный, — все дома;
- Дальницкая, — все дома;
- Василия Стуса, — все дома.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- ¬Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ‚Космонавтов, 15;
- ‚Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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