Годовщина прохода первого судна по гуманитарному коридору в Черном море: какие результаты

Судно на погрузке в порту Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 августа 2024, исполняется годовщина с момента выхода первого судна из портов Большой Одессы в рамках гуманитарного коридора. Это ключевая инициатива, позволившая Украине продолжать экспорт зерновых культур во время войны, обеспечивая продовольственную безопасность на мировом уровне.

Журналисты Новини.LIVE решили напомнить предпосылки и значение такой инициативы.

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Предпосылки создания

После выхода России из зерновой сделки были заблокированы порты Большой Одессы. Это создало серьезные угрозы глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых в мире.

Погрузка зерна на судно в порту Одессы. Фото: Новини.LIVE

В ответ на эту ситуацию при поддержке Организации Объединенных Наций и Турции Украина создала свой гуманитарный коридор. Это позволило возобновить экспорт зерна и обеспечить доступ к нему более 40 стран мира.

Пост Президента Украины Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Это стало возможным благодаря освобождению острова Змеиный и успешным операциям Вооруженных сил Украины на море. Поражение вражеского флота ослабило контроль России над важными морскими путями и восстановило частичную безопасность для коммерческих судов, следующих по Черному морю.

Возобновление украинского контроля над островом Змеиным. Фото: Сухопутные войска

Результаты работы

За год работы коридора из черноморских портов Украины вышли 2379 кораблей, а также было перевезено 64,4 млн тонн груза. Порты Одессы продолжают активно экспортировать агропромышленные продукты, таких как пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и другие зерновые культуры. Кроме того, Украина возобновила и контейнерные перевозки.

Инфографика работы украинского гуманитарного коридора. Фото: Миновосстановление

Экспорт украинской продукции помог предотвратить голод в странах Африки и Ближнего Востока, где зависимость от импорта особенно высока. Инициатива также продемонстрировала важность международного сотрудничества в условиях глобальных кризисов и стала примером эффективного ответа на вызовы, вызванные агрессией РФ против Украины.