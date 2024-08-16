Годовщина прохода первого судна по гуманитарному коридору в Черном море: какие результаты

Годовщина полноценной работы украинского гуманитарного коридора — какие результаты
Сегодня, 16 августа 2024, исполняется годовщина с момента выхода первого судна из портов Большой Одессы в рамках гуманитарного коридора. Это ключевая инициатива, позволившая Украине продолжать экспорт зерновых культур во время войны, обеспечивая продовольственную безопасность на мировом уровне.
Журналисты Новини.LIVE решили напомнить предпосылки и значение такой инициативы.
Предпосылки создания
После выхода России из зерновой сделки были заблокированы порты Большой Одессы. Это создало серьезные угрозы глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых в мире.
В ответ на эту ситуацию при поддержке Организации Объединенных Наций и Турции Украина создала свой гуманитарный коридор. Это позволило возобновить экспорт зерна и обеспечить доступ к нему более 40 стран мира.
Это стало возможным благодаря освобождению острова Змеиный и успешным операциям Вооруженных сил Украины на море. Поражение вражеского флота ослабило контроль России над важными морскими путями и восстановило частичную безопасность для коммерческих судов, следующих по Черному морю.
Результаты работы
За год работы коридора из черноморских портов Украины вышли 2379 кораблей, а также было перевезено 64,4 млн тонн груза. Порты Одессы продолжают активно экспортировать агропромышленные продукты, таких как пшеница, кукуруза, подсолнечное масло и другие зерновые культуры. Кроме того, Украина возобновила и контейнерные перевозки.
Экспорт украинской продукции помог предотвратить голод в странах Африки и Ближнего Востока, где зависимость от импорта особенно высока. Инициатива также продемонстрировала важность международного сотрудничества в условиях глобальных кризисов и стала примером эффективного ответа на вызовы, вызванные агрессией РФ против Украины.
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