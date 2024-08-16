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Украинские морпехи показали, как выжигают врага на фронте

16 августа 2024 09:54
Верзилова Єлизавета - редактор
Морпехи бьют по позициям оккупантов на волчанском направлении: видео
Прицел с дрона украинских морпехов. Фото: скриншот с видео
Верзилова Єлизавета - редактор

Украинские защитники продолжают решительно действовать на фронте, уничтожая российских оккупантов  в Волчанских лесах. Благодаря слаженной работе FPV-расчетов морской пехоты и группы "Совы", наши воины наносят врагу значительные потери.

Видео работы бригады в пятницу, 16 августа, опубликовала пресс-служба ВМС ВС Украины.

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Точная работа украинских морпехов

Разведчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, используя высокоточные FPV-дроны, совершают эффективные удары по позициям оккупантов. Скоординированные действия и высокая подготовка позволяют украинским военным уничтожать технику и живую силу врага, вытесняя его с занятых позиций.

Бойцы продолжают выполнять свою миссию, уверенно двигаясь к цели – полному освобождению украинской земли от оккупантов. Силы обороны Украины с каждым днем приближаются к победе, демонстрируя всему миру несокрушимость и мужество украинского народа.

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