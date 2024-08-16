Отключение света в Одессе сегодня: адреса на 16 августа

В Одессе действует отключение света 16 августа. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 16 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

Новикова, 2 — 12;

Святослава Рихтера, 33 — 130;

Выездная, 1 — 44;

Партизанская, 3 — 30;

Столбовая, 1 — 18;

Цветочная, 1 — 21;

Граничная, 25 — 74;

Алексея Косяченко, 2 — 54;

Татьяны Тесс, 3 — 43;

переулок Кострова, 7 — 37;

Богун, 6 — 21;

Кострова, 30 — все дома;

Платанова, 1 — 126;

Радостная, 32 — 116;

переулок 1-й Сиреневый, 1 — 19;

переулок 2-й Сиреневый, 1 — 19;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;

переулок Сиреневый, 2/2 — все дома;

переулок Ковровый, 5 — 9;

проезд Сиреневый, 1 — 6;

Апрельская, 20 — 33;

Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;

Сельская, 29 — 44;

Туристская, 7 — 46;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97 — 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в — все дома;

Гранатная, 28 — 54;

Дубовая, 1 — 31;

Профсоюзная, 2 — 34;

Пшеничная, 7 — 24;

переулок Конструкторский, 1 — 11;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;

переулок 1-й Кипарисный, 1 — 4;

переулок 3-й Кипарисный, 1 — 4;

переулок Джутовый, 1 — 10;

Литавровый переулок (переулок Москвина), 1 — 12;

переулок Радиальный, 1 — 12;

Центральный Аэропорт, 1 — 23;

Станок, 1 — 19.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Варненская, 12 — 14;

Космонавтов, 23 — 27.

Работы до 19:00

Северный РЭС:

Жевахова гора, 17 — 94;

переулок Навигационный, 1 — 19;

Звонка, 12 — 32;

Закарпатская, 1 — 18;

Кавказская, 1 — 41;

Карьерная, 1 — 25;

Черноморского Казачества, 2 — 17;

Церковная, 3 — все дома;

Февральская, 1 — 23;

переулок 2-й Февральский, 1 — 7;

Главная, 8 — 29.

Работы до 17:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: