Відключення світла в Одесі сьогодні: адреси на 16 серпня

Відключення світла в Одесі сьогодні — кому варто дістати повербанки
16 серпня 2024 09:24
В Одесі діють відключення світла 16 серпня. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 16 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Новікова, 2 — 12;
- Святослава Ріхтера, 33 — 130;
- Виїзна, 1 — 44;
- Партизанська, 3 — 30;
- Стовпова, 1 — 18;
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- Олексія Косяченка, 2 — 54;
- Тетяни Тесс, 3 — 43;
- провулок Кострова, 7 — 37;
- Богуна, 6 — 21;
- Кострова, 30 — усі будинки;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна, 32 — 116;
- провулок 1-й Бузковий, 1 — 19;
- провулок 2-й Бузковий, 1 — 19;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;
- провулок Бузковий, 2/2 — усі будинки;
- провулок Килимовий, 5 — 9;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20 — 33;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7 — 46;
- Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;
- Малішевського (Гастелло), 9 — 167;
- Клименко, 25, 33в — усі будинки;
- Гранатна, 28 — 54;
- Дубова, 1 — 31;
- Профспілкова, 2 — 34;
- Пшенична, 7 — 24;
- провулок Конструкторський, 1 — 11;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
- провулок 1-й Кипарисний, 1 — 4;
- провулок 3-й Кипарисний, 1 — 4;
- провулок Джутовий, 1 — 10;
- Литавровий провулок (провулок Москвіна), 1 — 12;
- провулок Радіальний, 1 — 12;
- Центральний Аеропорт, 1 — 23;
- Верстатобудівна, 1 — 19.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Варненська, 12 — 14;
- Космонавтів, 23 — 27.
Роботи до 19:00
Північний РЕМ:
- Жевахова гора, 17 — 94;
- провулок Навігаційний, 1 — 19;
- Дзвінка, 12 — 32;
- Закарпатська, 1 — 18;
- Кавказька, 1 — 41;
- Кар’єрна, 1 — 25;
- Чорноморського Козацтва, 2 — 17;
- Церковна, 3 — усі будинки;
- Лютнева, 1 — 23;
- провулок 2-й Лютневий, 1 — 7;
- Головна, 8 — 29.
Роботи до 17:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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