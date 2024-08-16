Відключення світла в Одесі сьогодні: адреси на 16 серпня

В Одесі діють відключення світла 16 серпня. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Новікова, 2 — 12;

Святослава Ріхтера, 33 — 130;

Виїзна, 1 — 44;

Партизанська, 3 — 30;

Стовпова, 1 — 18;

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

Олексія Косяченка, 2 — 54;

Тетяни Тесс, 3 — 43;

провулок Кострова, 7 — 37;

Богуна, 6 — 21;

Кострова, 30 — усі будинки;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 32 — 116;

провулок 1-й Бузковий, 1 — 19;

провулок 2-й Бузковий, 1 — 19;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;

провулок Бузковий, 2/2 — усі будинки;

провулок Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 33;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7 — 46;

Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в — усі будинки;

Гранатна, 28 — 54;

Дубова, 1 — 31;

Профспілкова, 2 — 34;

Пшенична, 7 — 24;

провулок Конструкторський, 1 — 11;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;

провулок 1-й Кипарисний, 1 — 4;

провулок 3-й Кипарисний, 1 — 4;

провулок Джутовий, 1 — 10;

Литавровий провулок (провулок Москвіна), 1 — 12;

провулок Радіальний, 1 — 12;

Центральний Аеропорт, 1 — 23;

Верстатобудівна, 1 — 19.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Варненська, 12 — 14;

Космонавтів, 23 — 27.

Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

Жевахова гора, 17 — 94;

провулок Навігаційний, 1 — 19;

Дзвінка, 12 — 32;

Закарпатська, 1 — 18;

Кавказька, 1 — 41;

Кар’єрна, 1 — 25;

Чорноморського Козацтва, 2 — 17;

Церковна, 3 — усі будинки;

Лютнева, 1 — 23;

провулок 2-й Лютневий, 1 — 7;

Головна, 8 — 29.

Роботи до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: