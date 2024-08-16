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Відключення світла в Одесі сьогодні — кому варто дістати повербанки

16 серпня 2024 09:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні: адреси на 16 серпня
В Одесі діють відключення світла 16 серпня. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 16 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

  • Новікова, 2 — 12;  
  • Святослава Ріхтера, 33 — 130;  
  • Виїзна, 1 — 44;  
  • Партизанська, 3 — 30;  
  • Стовпова, 1 — 18;  
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Кордонна, 25 — 74;  
  • Олексія Косяченка, 2 — 54;  
  • Тетяни Тесс, 3 — 43;  
  • провулок Кострова, 7 — 37;  
  • Богуна, 6 — 21;  
  • Кострова, 30 — усі будинки;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • Радісна, 32 — 116;  
  • провулок 1-й Бузковий, 1 — 19;  
  • провулок 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;  
  • провулок Бузковий, 2/2 — усі будинки;  
  • провулок Килимовий, 5 — 9;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;  
  • Квітнева, 20 — 33;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Туристська, 7 — 46;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;  
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 167;  
  • Клименко, 25, 33в — усі будинки;  
  • Гранатна, 28 — 54;  
  • Дубова, 1 — 31;  
  • Профспілкова, 2 — 34;  
  • Пшенична, 7 — 24;  
  • провулок Конструкторський, 1 — 11;  
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;  
  • провулок 1-й Кипарисний, 1 — 4;  
  • провулок 3-й Кипарисний, 1 — 4;  
  • провулок Джутовий, 1 — 10;  
  • Литавровий провулок (провулок Москвіна), 1 — 12;  
  • провулок Радіальний, 1 — 12;  
  • Центральний Аеропорт, 1 — 23;  
  • Верстатобудівна, 1 — 19.  
    Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

  • Варненська, 12 — 14;  
  • Космонавтів, 23 — 27.  
    Роботи до 19:00

Північний РЕМ:

  • Жевахова гора, 17 — 94;  
  • провулок Навігаційний, 1 — 19;  
  • Дзвінка, 12 — 32;  
  • Закарпатська, 1 — 18;  
  • Кавказька, 1 — 41;  
  • Кар’єрна, 1 — 25;  
  • Чорноморського Козацтва, 2 — 17;  
  • Церковна, 3 — усі будинки;  
  • Лютнева, 1 — 23;  
  • провулок 2-й Лютневий, 1 — 7;  
  • Головна, 8 — 29.  
    Роботи до 17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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