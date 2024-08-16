Морпіхи бьють по позиціях окупантів на вовчанському напрямку: відео

Українські морпіхи показали, як випалюють ворога на фронті
Українські захисники продовжують рішуче діяти на фронті, знищуючи російських окупантів у Вовчанських лісах. Завдяки злагодженій роботі FPV-розрахунків морської піхоти та групи "Сови", наші воїни завдають ворогу значних втрат.
Відео роботи бригади у п'ятницю, 16 серпня, опублікувала пресслужба ВМС ЗС України.
Влучна робота український морпіхів
Розвідники 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, використовуючи високоточні FPV-дрони, здійснюють ефективні удари по позиціях окупантів. Скоординовані дії та висока підготовка дозволяють українським військовим знищувати техніку та живу силу ворога, витісняючи його з зайнятих позицій.
Бійці продовжують виконувати свою місію, впевнено рухаючись до мети – повного звільнення української землі від окупантів. Сили оборони України з кожним днем наближаються до перемоги, демонструючи всьому світу незламність та мужність українського народу.
Читайте Новини.LIVE!