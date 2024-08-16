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Річниця повноцінної роботи українського гуманітарного коридору — які результати

16 серпня 2024 11:02
Верзілова Єлизавета - редактор
Річниця проходу першого судна гуманітарним коридором у Чорному морі: які результати
Судно на завантаженні в порту Одеси. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 16 серпня 2024 року, виповнюється річниця з моменту виходу першого судна з портів Великої Одеси в рамках гуманітарного коридору. Це ключова ініціатива, яка дозволила Україні продовжувати експорт зернових культур під час війни, забезпечуючи продовольчу безпеку на світовому рівні.

Журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати передумови та значення такої ініціативи.

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Передумови створення

Після виходу Росії із зернової угоди, були заблоковані порти Великої Одеси. Це створило серйозні загрози для глобальної продовольчої безпеки, оскільки Україна є одним з найбільших експортерів зернових у світі. 

Зерно завантажується в Одесі
Завантаження зерна на судно в порту Одеси. Фото: Новини.LIVE

У відповідь на цю ситуацію, за підтримки Організації Об'єднаних Націй та Туреччини, Україна створила свій гуманітарний коридор. Це дозволило відновити експорт зерна та забезпечити доступ до нього для понад 40 країн світу.

Зеленський про зерновий коридор
Допис Президента України Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Це стало можливим завдяки звільненню острова Зміїний та успішним операціям Збройних сил України на морі. Ураження ворожого флоту послабило контроль Росії над важливими морськими шляхами та відновило часткову безпеку для комерційних суден, що прямують Чорним морем.

Український прапор на острові Зміїний
Відновлення українського контролю над островом Зміїним. Фото: Сухопутні війська

Результати роботи

За рік роботи коридору з чорноморських портів України вийшли 2 379 кораблів, а також було перевезено 64,4 млн тонн вантажу. Порти Великої Одеси продовжують активно експортувати агропромислові продукти, таких як пшениця, кукурудза, соняшникова олія та інші зернові культури. Окрім цього, Україна відновила й контейнерні перевезення. 

АМПУ інфографіка роботи гуманітарного коридору
Інфографіка роботи українського гуманітарного коридору. Фото: Мінвідновлення 

Експорт української продукції допоміг запобігти голоду в країнах Африки та Близького Сходу, де залежність від імпорту є особливо високою. Ініціатива також продемонструвала важливість міжнародної співпраці в умовах глобальних криз та стала прикладом ефективної відповіді на виклики, спричинені агресією РФ проти України.

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