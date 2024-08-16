Привласнили ліси Миколаївщини: що вирішив суд

Ліс та озеро. Ілюстративне фото: nastol.com.ua

У Миколаївський області вдалося повернути державі землі лісового фонду вартістю 54 мільйони гривень завдяки зусиллям прокуратури. Йдеться про понад 12 гектарів землі разом з озером, що на ній розташоване.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Держгеокадастр, порушуючи закон, передав 12 гектарів лісу та водойм дев'ятьом громадянам. Особи використовували ці ділянки для ведення сільського господарства. Внаслідок чого ці землі та озеро незаконно опинилися у приватній власності.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Що вирішив суд

Первомайський міськрайонний суд погодився з аргументами прокуратури і вирішив повернути ці ділянки назад державі.

"Внаслідок незаконних дій державного органу землі лісового фонду та розташоване в межах цих земель озеро безпідставно вилучені з державної власності та постійного користування спеціалізованого державного підприємства та передані у приватну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення", — йдеться у повідомленні прокуратури.