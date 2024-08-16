Привласнили ліси Миколаївщини: що вирішив суд

Привласнили землі вартістю понад 50 млн грн — на Миколаївщині ліси повернули державі
У Миколаївський області вдалося повернути державі землі лісового фонду вартістю 54 мільйони гривень завдяки зусиллям прокуратури. Йдеться про понад 12 гектарів землі разом з озером, що на ній розташоване.
Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.
Деталі справи
Держгеокадастр, порушуючи закон, передав 12 гектарів лісу та водойм дев'ятьом громадянам. Особи використовували ці ділянки для ведення сільського господарства. Внаслідок чого ці землі та озеро незаконно опинилися у приватній власності.
Що вирішив суд
Первомайський міськрайонний суд погодився з аргументами прокуратури і вирішив повернути ці ділянки назад державі.
"Внаслідок незаконних дій державного органу землі лісового фонду та розташоване в межах цих земель озеро безпідставно вилучені з державної власності та постійного користування спеціалізованого державного підприємства та передані у приватну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення", — йдеться у повідомленні прокуратури.
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