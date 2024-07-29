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Курган часів до нашої ери — на Миколаївщині вимагають повернути землі державі

29 липня 2024 14:11
Верзілова Єлизавета - редактор
Незаконно заволоділи курганом на Миколаївщині: деталі від прокуратури
Курган в Україні. Ілюстративне фото: Вікіпедія
Верзілова Єлизавета - редактор

У Миколаївській області прокуратура вимагає повернути державі археологічну пам'ятку. Там незаконно у руки приватного підприємця потрапив старовинний курган, що має велику цінність для археологів. 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Деталі злочину

Земельну ділянку з курганом безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення і передали у приватну власність. Це було зроблено всупереч законодавчій забороні на передачу пам'яток археології у комунальну чи приватну власність.

Цей курган є частиною курганної групи №3, датованої ІІІ тисячоліттям до н.е. — І тисячоліттям н.е., і має велику археологічну та історичну цінність. Він містить інформацію про стародавні спільноти, які проживали в регіоні.

Дії правоохоронців 

Прокуратура звернулася до суду для захисту археологічної пам’ятки та повернення її у державну власність. Наразі розгляд справи триває.

Незаконне привласнення земельних ділянок

Ми писали, що на Миколаївщині одна з селищних рад передала у приватну власність землі природно-заповідного фонду. Території вартістю понад 30 млн грн прокурори вимагають повернути державі.

Також на Миколаївщині виявили нові випадки, коли державний лісовий фонд використовується не за призначенням. Там понад 11 га лісів незаконно перейшли у комунальну власність та  слугували для сільськогосподарських цілей.

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