Незаконно завладели курганом в Николаевской области: детали от прокуратуры

Курган времен до нашей эры — в Николаевской области требуют вернуть земли государству
В Николаевской области прокуратура требует вернуть государству археологический памятник. Там незаконно в руки частного предпринимателя попал старинный курган, имеющий большую ценность для археологов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.
Детали преступления
Земельный участок с курганом безосновательно отнесли к землям сельскохозяйственного назначения и передали в частную собственность. Это было сделано вопреки законодательному запрету на передачу памятников археологии в коммунальную или частную собственность.
Этот курган является частью курганной группы №3, датированной III тысячелетием до н. — И тысячелетием н.э., и имеет большую археологическую и историческую ценность. Он содержит информацию о древних сообществах, проживавших в регионе.
Действия правоохранителей
Прокуратура обратилась в суд для защиты археологического памятника и возвращения его в государственную собственность. В настоящее время рассмотрение дела продолжается.
Незаконное присвоение земельных участков
Мы писали, что в Николаевской области один из поселковых советов передал в частную собственность земли природно-заповедного фонда. Территории стоимостью более 30 млн грн прокуроры требуют вернуть государству.
Также в Николаевской области обнаружили новые случаи, когда государственный лесной фонд используется не по назначению. Там более 11 га лесов незаконно перешли в коммунальную собственность и служили сельскохозяйственным целям.
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