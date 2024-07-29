Незаконно завладели курганом в Николаевской области: детали от прокуратуры

Курган в Украине. Иллюстративное фото: Википедия

В Николаевской области прокуратура требует вернуть государству археологический памятник. Там незаконно в руки частного предпринимателя попал старинный курган, имеющий большую ценность для археологов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Детали преступления

Земельный участок с курганом безосновательно отнесли к землям сельскохозяйственного назначения и передали в частную собственность. Это было сделано вопреки законодательному запрету на передачу памятников археологии в коммунальную или частную собственность.

Этот курган является частью курганной группы №3, датированной III тысячелетием до н. — И тысячелетием н.э., и имеет большую археологическую и историческую ценность. Он содержит информацию о древних сообществах, проживавших в регионе.

Действия правоохранителей

Прокуратура обратилась в суд для защиты археологического памятника и возвращения его в государственную собственность. В настоящее время рассмотрение дела продолжается.

Незаконное присвоение земельных участков

Мы писали, что в Николаевской области один из поселковых советов передал в частную собственность земли природно-заповедного фонда. Территории стоимостью более 30 млн грн прокуроры требуют вернуть государству.

Также в Николаевской области обнаружили новые случаи, когда государственный лесной фонд используется не по назначению. Там более 11 га лесов незаконно перешли в коммунальную собственность и служили сельскохозяйственным целям.