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Віддали ліси для фермерства — на Миколаївщині викрили оборудки з землею

11 червня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ліси на Миколаївщині незаконно перейшли у комунальну власність
Вирублений ліс. Фото: agropolit.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Миколаївщині виявили нові випадки, коли державний лісовий фонд використовується не за призначенням. На цей раз понад 11 га лісів незаконно перейшли у комунальну власність та  слугував для сільськогосподарських цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Держгеокадастр формував ділянки сільськогосподарського призначення та без згоди держави й без зміни цільового призначення, незаконно включив до їх складу 11,3 га лісових земель. Вартість територій склала понад 60 мільйонів гривень. Ці землі перебували у постійному користуванні державного підприємства "Баштанське лісове господарство" (нині ДСГП "Ліси України"). Внаслідок цих дій, лісові землі були передані у комунальну власність як сільськогосподарські угіддя.

Дії прокуратури

Прокуратура подала позов до Господарського суду Миколаївської області. Правоохоронці вимагають повернути державі лісову ділянку. Суд відкрив провадження у справі — розгляд триває. 

Випадки розкрадання земель

Ми писали, що на Миколаївщині одне з колишніх держпідприємств уклало угоди з трьома фірмами про спільну обробку земель. Однак фактично — надало ліси площею понад 170 га в оренду для аграрної діяльності.

Також раніше правоохоронці викрили двох осіб, які на Миколаївщині незаконно заволоділи землею після смерті її власника. Спільники сфальсифікували документи та протягом років користались ділянкою для власних потреб. Наразі справу вже подано до суду.

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