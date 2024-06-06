На Миколаївщині державі повернули 170 гектарів землі

На Миколаївщині прокурори повернули землі державі. Ілюстративне фото: openforest

На Миколаївщині одне з колишніх держпідприємств уклало угоди з трьома фірмами про спільну обробку земель площею понад 170 гектарів. Однак фактично ці території потрапили в оренду та використовувались третіми особами для вирощування сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Колишнє держпідприємство "Баштанське лісове господарство" фактично здало в оренду 7 земельних ділянок загальною площею 170 гектарів вартістю понад 1 мільярд гривень. Попри формальну угоду про спільний обробіток, підприємство не брало участі в цьому процесі.

Натомість землі використовувалися виключно для товарного сільськогосподарського виробництва, що суперечить законодавству. Вирощування культур на цих землях порушує їх цільове призначення, яке полягає в охороні, збереженні та відтворенні лісів.

Рішення суду

Господарський суд Миколаївської області задовольнив три позови Баштанської окружної прокуратури. Суд визнав недійсними договори про спільний обробіток землі, укладені між ДСГП "Ліси України" та трьома суб’єктами господарювання, і постановив повернути землі у власність держави в особі Миколаївської обласної державної (військової) адміністрації. Наразі розглядається обвинувальний акт щодо керівника державного лісогосподарського підприємства, причетного до цих оборудок.

Оборудки із земельними ділянками

Ми писали, що двоє осіб на Миколаївщині незаконно заволоділи землею після смерті її власника. Спільники сфальсифікували документи та протягом років користались ділянкою для власних потреб. Наразі справу вже подано до суду.

Також ми писали, що Господарський суд Одеської області повернув у державну власність найбільше штучне озеро України. Водойму протягом тривалого часу використовувало одне з одеських підприємств для рибного промислу.