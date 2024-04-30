Привласнили водойму та ловили рибу — Одеська прокуратура повернула державі озеро Сасик

Одеські прокурори повернули у державну власність озеро Сасик. Фото: Одеська обласна прокуратура

Господарський суд Одеської області повернув у державну власність найбільше штучне озеро України. Водойму протягом тривалого часу використовувало одне з одеських підприємств для рибного промислу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці справи

Підприємство незаконно привласнило собі озеро Сасик (Кундук), що має площу близько 20 гектарів, та займалось рибним промислом. а останні п'ять років було виловлено понад три мільйона кілограмів біоресурсів.

З озера виловлювали рибу, не маючи відповідних документів. Це дозволило товариству не укладати договір про аренду та, відповідно, не сплачували орендну плату у бюджет громади.

Вирок суду

Господарський суд Одеської області задовольнили позов Одеської обласної прокуратури та повернув державі найбільше штучне озеро в Україні — Сасик.

Незаконне заволодіння територіями Одещини

Ми раніше писали, що в Одеській області поліцейські зупинили незаконну агродіяльність жителя, який намагався самовільно зайняти земельну ділянку у водоохоронній та санітарно-захисній зонах. Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі або навіть позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.