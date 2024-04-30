Привласнили водойму та ловили рибу — Одеська прокуратура повернула державі озеро Сасик
Господарський суд Одеської області повернув у державну власність найбільше штучне озеро України. Водойму протягом тривалого часу використовувало одне з одеських підприємств для рибного промислу.
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Подробиці справи
Підприємство незаконно привласнило собі озеро Сасик (Кундук), що має площу близько 20 гектарів, та займалось рибним промислом. а останні п'ять років було виловлено понад три мільйона кілограмів біоресурсів.
З озера виловлювали рибу, не маючи відповідних документів. Це дозволило товариству не укладати договір про аренду та, відповідно, не сплачували орендну плату у бюджет громади.
Вирок суду
Господарський суд Одеської області задовольнили позов Одеської обласної прокуратури та повернув державі найбільше штучне озеро в Україні — Сасик.
Незаконне заволодіння територіями Одещини
Ми раніше писали, що в Одеській області поліцейські зупинили незаконну агродіяльність жителя, який намагався самовільно зайняти земельну ділянку у водоохоронній та санітарно-захисній зонах. Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі або навіть позбавлення волі.
Також ми повідомляли, що прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.
Читайте Новини.LIVE!