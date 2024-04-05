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Хотіли побудувати ставки, а не вийшло — на Одещині пів сотні гектарів землі повернуто державі

5 квітня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотіли побудувати ставки, а не вийшло — на Одещині пів сотні гектарів землі повернуто державі
Ділянка землі, яку повернули у власність держави. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці справи

Ділянки на територіях Яськівської сільради та Біляївської міськради незаконно були вилучені з держвласності. Землі загальною площею 521 га й вартістю понад 19 мільярдів гривень були передані в оренду одному з підприємств регіону під будівництво. Орендатор планував влаштувати на ділянках ставки для рибогосподарських потреб та спортивних і туристичних цілей. 

Землі, повернуті державі

Нагадаємо, що на Миколаївщині прокуратура подала позов до суду щодо повернення земельної ділянки у водному фонді у власність держави через порушення умов договору оренди. Йдеться про понад 150 гектарів.

Також ми писали, що одеська прокуратура повернула у власність навчального закладу 44 гектари земель. Відомо, що вартість ділянки оцінена у понад 7 мільйонів гривень.

Додамо, що Куяльницькій громаді Одеської області повернули 20 гектарів земель. Ділянку привласнило підприємство, яке мало збудувати обʼєкт зеленої енергетики.

Одеса
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Одеська область
прокуратура
оренда
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