Куяльницька громада повернула землі вартістю 609 мільйонів — подробиці

Громаді повернули земельну ділянку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Куяльницькій громаді Одеської області повернули 20 гектарів земель. Ділянку привласнило підприємство, яке мало збудувати обʼєкт зеленої енергетики.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці привласнення

У липні 2017 року між Подільською райдержадміністрацією та підприємством укладено договори оренди двох земельних ділянок строком на 49 років. Проте орендар свої обов’язки щодо сплати орендної плати належним чином не виконував та заборгував Куяльницькій територіальній громаді за вищезазначеними договорами понад мільйон гривень.

Зазначимо, що вартість цих земель становила 609 мільйонів гривень. Крім того, підприємство виплатило громаді понад мільйон гривень матеріального збитку.

Суд погодився з доводами прокуратури щодо неналежного виконання підприємством договорів оренди, у зв’язку з чим з’явилась заборгованість за користування землею, та задовольнив позов прокурора у повному обсязі.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 мільйонів збитків.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) затримала голову сільради Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець привласнив земельну ділянку на березі лиману, яка належала державі.