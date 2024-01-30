Куяльницкая громада вернула земли стоимостью 609 миллионов — подробности
Куяльницкой громаде Одесской области вернули 20 гектаров земель. Участок присвоило предприятие, которое должно было построить объект зеленой энергетики.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Подробности присвоения
В июле 2017 года между Подольской райгосадминистрацией и предприятием заключены договоры аренды двух земельных участков сроком 49 лет. Однако арендатор свои обязанности по уплате арендной платы должным образом не выполнял и должен Куяльницкой территориальной громаде по вышеупомянутым договорам более миллиона гривен.
Стоимость этих земель составила 609 миллионов гривен. Кроме того, предприятие выплатило громаде более миллиона гривен материального ущерба.
Суд согласился с доводами прокуратуры по поводу ненадлежащего выполнения предприятием договоров аренды, в связи с чем появилась задолженность за пользование землей, и удовлетворил иск прокурора в полном объеме.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 миллионов убытков.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.
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