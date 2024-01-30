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Куяльницкая громада вернула земли стоимостью 609 миллионов — подробности

30 января 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Куяльницкая громада вернула земли стоимостью 609 миллионов — подробности
Громаде вернули земельный участок. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Куяльницкой громаде Одесской области вернули 20 гектаров земель. Участок присвоило предприятие, которое должно было построить объект зеленой энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности присвоения

В июле 2017 года между Подольской райгосадминистрацией и предприятием заключены договоры аренды двух земельных участков сроком 49 лет. Однако арендатор свои обязанности по уплате арендной платы должным образом не выполнял и должен Куяльницкой территориальной громаде по вышеупомянутым договорам более миллиона гривен.

Стоимость этих земель составила 609 миллионов гривен. Кроме того, предприятие выплатило громаде более миллиона гривен материального ущерба.

Суд согласился с доводами прокуратуры по поводу ненадлежащего выполнения предприятием договоров аренды, в связи с чем появилась задолженность за пользование землей, и удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 миллионов убытков.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу сельсовета Белгород-Днестровского района, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник присвоил принадлежащий государству земельный участок на берегу лимана.

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