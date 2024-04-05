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Хотели построить пруды, а не получилось — на Одесчине полсотни гектаров земли возвращены государству

5 апреля 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хотели построить пруды, а не получилось — на Одесчине полсотни гектаров земли возвращены государству
Участок земли, возвращенный в собственность государства. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Прокуроры вернули в государственную собственность лесохозяйственные земли площадью более 500 га. До этого три участка были незаконно переданы в аренду одному из обществ Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности дела

Участки на территориях Яськовского сельсовета и Беляевского горсовета были незаконно изъяты из госсобственности. Земли, общей площадью 521 га и стоимостью более 19 миллиардов гривен, были переданы в аренду одному из предприятий региона под строительство. Арендатор планировал устроить на участках пруды для рыбохозяйственных нужд и спортивных и туристических целей.

Земли, возвращенные государству

Напомним, что в Николаевской области прокуратура подала иск в суд о возвращении земельного участка в водном фонде в собственность государства из-за нарушения условий договора аренды. Речь идет о более чем 150 гектарах.

Также мы писали, что одесская прокуратура вернула в собственность учебного заведения 44 гектара земель. Известно, что стоимость участка оценена более чем в 7 миллионов гривен.

Добавим, что Куяльницкой общине Одесской области вернули 20 гектаров земель. Участок присвоило предприятие, которое должно было построить объект зеленой энергетики.

Одесса
земля
Одесская область
прокуратура
аренда
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предприятия

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