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На Миколаївщині прокуратура вимагає повернення 150 га землі у державну власність

2 березня 2024 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Миколаївщині прокуратура вимагає повернення 150 га землі у державну власність
Зорана земля. Фото ілюстративне: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Миколаївщині прокуратура подала позов до суду щодо повернення земельної ділянки у водному фонді у власність держави через порушення умов договору оренди. Йдеться про понад 150 гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської прокуратури.

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Відомо, що землю передали у 2006 році на 50 років. Згідно з договором, вона була призначена для риборозведення, та орендатори використовували її для сільськогосподарських культур.

"Миколаївською окружною прокуратурою, на підставі матеріалів та доручення Спеціалізованої екологічної прокуратури, пред’явлено позов в інтересах держави в особі Новоодеської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки та її повернення", — зазначили у відомстві.

Вартість землі оцінюється у майже півтора мільярда гривень. На цей час справа перебуває у Господарському суді Миколаївської області, де і розглядається позов прокуратури.

Нагадаємо, одеська прокуратура повернула у власність навчального закладу 44 гектари земель. Відомо, що вартість ділянки оцінена у понад 7 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Куяльницькій громаді Одеської області повернули 20 гектарів земель. Ділянку привласнило підприємство, яке мало збудувати обʼєкт зеленої енергетики.

Додамо, прокуратура Одещини вимагає знесення самочинно збудованого майна, яке належить фірмі дружини ексголови Білгород-Дністровської райради. Відомо, що демонтажу підлягають два житлові будинки та гараж. 

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