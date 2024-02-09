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Одеська прокуратура вимагає знести будинки та гараж дружини Григорія Мельниченка

9 лютого 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеська прокуратура вимагає знести будинки та гараж дружини Григорія Мельниченка
Місце, де розташовані будинки та гараж. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Прокуратура Одещини вимагає знесення самочинно збудованого майна, яке належить фірмі дружини ексголови Білгород-Дністровської райради. Відомо, що демонтажу підлягають два житлові будинки та гараж. 

Про це йдеться в ухвалі суду, розміщеній у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Подробиці справи

Господарський суд Одеської області розглянув справу, в якій заступник керівника Одеської обласної прокуратури вимагає визнати недійсним акт приймання-передачі нерухомого майна та зобов'язати відповідачів знести самочинно збудовані споруди. Спір стосується договору, укладеного між ГО "Товариство мисливців та рибалок XXI століття" та ТОВ "Мельниченко" щодо будівель та споруд, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Удобненська сільська рада гідроспорудження "Васильки".

Ще однією вимогою прокурорів є зобов'язання ГО "Товариство мисливців та рибалок XXI століття" знести два житлові будинки та гараж, розташовані за вищевказаною адресою.

Відомо, що прокуратура виступає в інтересах держави, а третьою особою у справі є Нижньодністровський національний природний парк. Наразі судове засідання перерване до 12 лютого через те, що представник ГО "Товариство мисливців та рибалок ХХІ століття" не з'явився на засідання.

Зазначимо, що за даними сервісу YouControl, ТОВ "Мельниченко" належить дружині колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Григорія Мельниченка — Олені. Це підтверджується також декларацією ексголови райради за 2022 рік.

Справа Григорія Мельниченко

Нагадаємо, депутат та голова однієї з районних рад на Одещині опинився під звинуваченнями, пов'язаними із викраденням майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на суму 2,7 млн гривень. За даними слідства, Григорій Мельниченко під виглядом захисту державного майна від можливих обстрілів посадовець ввів в оману осіб, які зберігали швидкісний катер "TUNA" 865 Cabin та автомобільний причіп на території яхт-клубу "Совіньйон". Отримавши державне майно, підозрюваний транспортував катер до заводу в місті Біляївка, де і використовував його на свій розсуд.

Згодом був затриманий екскерівника Держекоінспекції Південно-Західного округу, якого підозрюють в службовій недбалості. Виявилось, що привласнений Мельниченком катер не був поставлений на облік. Таким чином, підприємство втратило 600 тисяч гривень. 

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